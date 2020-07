Thaci v Haagu: Nihče ne more na novo napisati zgodovine

"Nihče ne more na novo pisati zgodovine. To je cena svobode," je še poudaril kosovski predsednik Hashim Thaci.

"Pripravljen sem se spoprijeti z novimi izzivi in uspeti za mojega sina, družino, ljudi in državo," je kosovski predsednik Hashim Thaci povedal novinarjem ob prihodu na sodišče. "Nihče ne more na novo pisati zgodovine. To je cena svobode," je še poudaril.

Thaci: Verjamem v mir prek sprave in pravice

Kosovo je po njegovih besedah zgodba o uspehu. "Verjamem v mir prek sprave in pravice. Verjamem v dialog in odnose z vsemi narodi," je povedal Thaci. Po šesturnem zaslišanju je kosovski predsednik dejal, da je ves čas poslušal tehnična vprašanja predstavnikov tožilstva in njegovega pravnega zastopnika. Več podrobnosti ni podal, napovedal je le, da se bo zaslišanje nadaljevalo v torek.

Tožilstvo posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu v Haagu je obtožnico proti Thaciju vložilo aprila. Kosovskega predsednika in še devet drugih posameznikov, tudi Kadrija Veselija, tožilstvo bremeni vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti v konfliktu na Kosovu konec 90. let prejšnjega stoletja. Po navedbah tožilstva so odgovorni za skoraj sto umorov ter za številna mučenja, pregone in prisilna izginotja. Obtožnico morajo zdaj potrditi sodniki, ki imajo za to čas do konca avgusta.

Na kosovskega predsednika letijo tudi očitki o vpletenosti v organizirani kriminal

Thaci in Veseli, ki je v preteklosti med drugim vodil kosovsko obveščevalno službo in bil predsednik kosovskega parlamenta, sta bila vojaška poveljnika Osvobodilne vojske Kosova (OVK), ki se je v času konflikta od leta 1998 do leta 1999 borila za samostojnost Kosova in proti tedanjemu režimu srbskega predsednika Slobodana Miloševića.

52-letni Thaci je na položaju predsednika Kosova dobra štiri leta, pred tem pa je bil med drugim prvi premier Kosova po njegovi osamosvojitvi leta 2008 in zunanji minister. Že dolgo se vrstijo ugibanja in očitki tako o njegovi vlogi v OVK in zločinih, ki jih je ta zagrešila med konfliktom na Kosovu, kot tudi o njegovi vpletenosti v organizirani kriminal.

Posebno sodišče s sedežem v Haagu so ustanovili leta 2015 za vojne zločine OVK med kosovskim konfliktom in po njem. Obravnava zločine, ki jih ni preiskovalo Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, ki je sicer delo končalo decembra 2017. Delovanje sodišča financira EU, je pa del kosovskega pravosodnega sistema, poroča STA.