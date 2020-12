Teorije zarote o koroni iz ust slavnega košarkarskega trenerja

Maljković, ki je trenutno predsednik Olimpijskega komiteja Srbije, je v nedavnem intervjuju za zagrebške Večernje novosti razglabljal tudi o pandemije korone.

Zlobni genialci in korona

Kot je opazno iz njegov besed, je slavni trener privrženec raznih teorij zarote, ki so se spletle okoli nevarnega virusa. Med drugim je dejal: "Prepričan sem, da so virus naredili na skrivaj in da so ga naredili trije ali štirje pokvarjeni ljudje, zlobni genialci, ki imajo za sabo veliko kapitala in želijo zrušiti človeštvo."

Dotaknil se je tudi uradne razlage širjenja virusa: "Kakšna tržnica, kakšni netopirji. Pred nekaj meseci sem rekel, da se bo cepivo pojavilo takoj po ameriških volitvah in imel sem prav. Nedavno sem se pogovarjal z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem in še nekaterimi ljudmi s Slovaške. Tam je bilo število obolelih minimalno. Ni minilo sedem dni od naših pogovorov, že se je vse spremenilo na najhujše."

"Zdaj bomo videlo, ali bo cepivo učinkovalo tudi proti mutiranemu virusu. Prepričan sem, da okrog tega obstaja neka velika zabava in da na njej, kot sem že omenil, plešejo zelo pokvarjeni ljudje," je svoje misli o koroni sklenil Maljković.