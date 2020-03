Tako obsežne pomoči v zgodovini ZDA še ni bilo

Predstavniki Bele hiše in senatorjev v ZDA so po več dnevih intenzivnih razprav dosegli dogovor o svežnju ukrepov za spodbujanje ameriškega gospodarstva, ki ga ogroža epidemija novega koronavirusa. Paket je vreden okoli dva tisoč milijard dolarjev (okoli 1.851 milijard evrov).

Sveženj naj bi vključeval neposredno denarno pomoč delavcem in tudi odpis posojil podjetjem, če ne bodo odpuščala, poročajo tuje tiskovne agencije.

Država naj bi sicer velikim podjetjem, med njimi letalskim družbam, namenila tudi več sto milijard dolarjev posojil, na pomoč pa pa naj bi priskočila tudi malim podjetjem. Poleg tega naj bi zvišala nadomestila za brezposelnost. Dogovor predvideva tudi okoli 130 milijard dolarjev za bolnišnice, ki nujno potrebujejo ustrezno zaščitno opremo, postelje za intenzivno terapijo in respiratorje, ter za infrastrukturo v zdravstvenem sistemu, poroča STA.

Štiri tisoč milijard dolarjev za posojila

Ukrepe bo spremljalo tudi za 4.000 milijard dolarjev posojilnih operacij ameriške centralne banke Federal Reserve, je že v torek povedal direktor ameriškega sveta za narodno gospodarstvo Larry Kudlow.

Vodja senatne večine, republikanec Mitch McConnell, je danes zjutraj prek družabnega omrežja Twitter sporočil, da gre za "zgodovinski sveženj pomoči" in "vojno raven investiranja v naš narod", poroča STA.

Da dogovorjeni sveženj predstavlja pomoč brez primere, je potrdil tudi vodja demokratske manjšine v senatu Chuck Schumer. "To ni trenutek za praznovanje, temveč za nujno ukrepanje," je ocenil.

Sicer pa je do današnje napovedi prišlo pet dni po maratonskih pogajanjih med demokrati, republikanci in Belo hišo.

O zakonodajnem predlogu morata glasovati še oba domova kongresa, preden ga bo lahko ameriški predsednik Donald Trump podpisal. McConnell je napovedal, da bo senat o ukrepih odločal še danes.

Newyorčani bi morali po odhodu z mestnega območja v karanteno

Do pomembnega političnega dogovora prihaja v času, ko se koronavirus hitro širi po ZDA, pri čemer je žarišče epidemije zvezna država New York.

Koordinatorka Bele hiše za boj proti novemu koronavirusu Deborah Birx je v torek priporočila vsem prebivalcem mestnega območja New York, naj gredo v prostovoljno karanteno za 14 dni, če bodo potovali zunaj območja, ki zajema tudi dele držav New Jersey in Connecticut.

Število okuženih je v torek zvečer v ZDA naraslo na skoraj 55.000, umrlo pa je več kot 780 ljudi. Samo v državi New York je bilo do torka zvečer več kot 26.000 okuženih in 271 mrtvih, v mestu New York so našteli 15.600 okuženih in 192 mrtvih.