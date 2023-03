Tako je slon obračunal z voznikom, ki se mu ni hotel umakniti #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko so preostali čakali, da slon prečka cesto, se je voznik kombija odločil za potezo, ki bi ga lahko stala življenje.

V Bangkoku na Tajskem so bili vozniki priča incidentu, ko je slon z rilcem prevrnil kombi, ki se mu je postavil na pot, poroča Nation Thailand.

Vozniki, ki so od daleč opazovali dogajanje, so poklicali službo za divje živali. Slona jim je uspelo odgnati, voznika, ki jo je na srečo odnesel brez poškodb, pa so rešili iz vozila.