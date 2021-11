Švicarji podprli vladne ukrepe proti covidu

Omenjeni zakon med drugim daje pravno podlago za uporabo covidnega potrdila, ki vsebuje podatke o tem, ali je oseba bila cepljena oziroma je prebolela covid-19. Pobudniki referenduma menijo, da je zakon diskriminatoren in da covidno potrdilo, ki je od septembra potrebno za dostop do restavracij in drugih zaprtih javnih prostorov in dejavnosti, ustvarja sistem "apartheida".

To je bilo sicer že drugo glasovanje o odzivu švicarske vlade na pandemijo v manj kot šestih mesecih. Junija je 60 odstotkov volivcev odobrilo podaljšanje nacionalnih ukrepov. Referendumsko kampanjo so zaznamovale napetosti in sovražno vzdušje.

V Švici je tako kot drugod v Evropi v preteklih mesecih narasla jeza med državljani zaradi uvedenih omejitev za zajezitev novega koronavirusa in pritiska na cepljenje. Današnji referendum je potekal tudi v senci širjenja nove različice omikron, ki jo je Svetovna zdravstvena organizacija označila za skrb vzbujajočo.