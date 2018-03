Svetu grozi pomanjkanje čokolade #video

Video: Planet TV / Novinarka: Petra Vehovar

Znanstveniki napovedujejo, da bi v prihodnjih 40 letih lahko zmanjkalo čokolade. Zaradi vse toplejših temperatur in vse bolj suhih vremenskih pogojev kakavovcu grozi opustošenje, poročajo tuji mediji.

Kakavovec je do 20 metrov visoko drevesce, ki izhaja iz Južne Amerike. Je občutljiva in nežna rastlina, ki potrebuje zaščito pred vetrom in veliko sence, še zlasti v prvih štirih letih svojega razvoja. Iz kakavovih zrn pridobivajo kakav. Kakovost čokolade je odvisna predvsem od izbire kakavovih zrn, znanja in tradicije mešanja zrn. Polovica današnje čokolade pride iz dveh držav v zahodni Afriki; Slonokoščene obale in Gane.

Kakavovcu kot ga poznamo danes grozi opustošenje. Foto: Reuters

To drevo za rast potrebuje posebne pogoje, ki obstajajo le v pasu 20 stopinj severno in južno od ekvatorja. Tam so temperature, dež in vlaga skozi leto konstantne. Podnebne spremembe pa ogrožajo te idealne pogoje, zato ta območja v naslednjih desetletjih ne bodo več primerna za rast kakavovca.

Znanstveniki napovedujejo, da bodo do leta 2050 visoke temperature premaknile pogoje za uspevanje kakavovca z današnjih območij na gorat teren, kjer trenutno bivajo divje živali. Prestavitev kakavovca na ta območja pa bi lahko živali ogrozila.

Tehnologija, ki posega v rastlinski genom

Znanstveniki iz Univerze v Kaliforniji, ki se ukvarjajo z rastlinsko genetiko, so v sodelovanju s podjetjem Mars začeli na rastlinah kakavovca uporabljati tako imenovano tehnologijo CRISPR, ki omogoča drobne posege v DNK.

Znanstveniki z univerze trdijo, da bodo razvili kakavovec, ki ne bo ovenel ali zgnil ob novonastalih pogojih. Tako se pridelovalcem ne bo treba seliti ali iskati novega načina pridobivanja surovine.

Z enako tehnologijo do izkoreninjanja bolezni in dojenčkov "po meri"

Te posege že uporabljajo in z njimi med drugimi ustvarjajo cenejše in bolj zanesljive pridelke. Še večjega pomena pa je njihova uporaba v razvijajočem se svetu, in sicer pri rastlinah, ki so ključnega pomena za preživetje ljudi in so zaradi podnebnih sprememb, vse več pesticidov in pomanjkanja vode ogrožene.

Tehnologija CRISPR lahko pomaga tako velikim prehrambnim podjetjem kot majhnim kmetom.

Jennifer Doudna, ki je izumila tehnologijo CRISPR, je za tuje medije povedala, da je njena tehnologija prejela več pozornosti na področju izkoreninjenja bolezni in ustvarjanja dojenčkov "po meri", saj ne deluje le na rastlinski genom. Sama pa je mnenja, da bo tehnologija v prihodnosti bolj uporabna ravno pri hrani, ki ji zaradi vse slabših pogojev in vse večjega povpraševanja grozi pomanjkanje.