Svetovni voditelji vidijo priložnost za spremembo svetovne politike

Pandemija covida-19 nudi priložnost za novo ureditev svetovne politike, ocenjujejo nekateri svetovni politiki, med njimi generalni sekretar Združenih Narodov Antonio Guterres, politični vrh EU in nemška kanclerka Angela Merkel. "Svet po covidu-19 ne bo več isti," so poudarili v prispevku, danes objavljenem v več časnikih po svetu.

Najhujše krize kličejo po najdrznejših odločitvah za oblikovanje prihodnosti, so po navedbah STA v skupnem prispevku izpostavili Angela Merkel, Antonio Guterres, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Charles Michel, francoski predsednik Emmanuel Macron in senegalski predsednik Macky Sall.

Sedanja kriza po njihovem mnenju ponuja tudi priložnost za ponovno vzpostavitev konsenza za mednarodno ureditev na podlagi multilateralizma in načela pravne države z učinkovitim sodelovanjem, solidarnostjo in usklajevanjem.

"V tem duhu smo odločeni delovati skupaj, sodelovati z Združenimi narodi in znotraj njih, regionalnimi organizacijami, mednarodnimi forumi, kot sta G7 in G20, in priložnostno oblikovanimi koalicijami z namenom spopadanja z globalnimi izzivi, s katerimi se srečujemo zdaj in ki nas čakajo v prihodnosti," so zapisali.

Največji preizkus globalne solidarnosti

Krizo zaradi covida-19 so označili za največji preizkus globalne solidarnosti več zadnjih generacij. Poudarili so, da pandemija zahteva odločen usklajen mednaroden odziv, ki bo zagotovil hitro dostopnost testov, zdravljenja in cepiv, saj mora biti obsežna imunizacija kot globalno javno dobro na voljo in cenovno dostopna vsem.

Izredne razmere so po oceni voditeljev tudi na področju okolja. "Vse nacionalne vlade, podjetja, mesta in finančne institucije bi se morali zdaj pridružiti globalni koaliciji za zmanjšanje emisij CO2 na nič skladno s pariškim podnebnim sporazumom - in začeti izvajati konkretne načrte in politike," so zapisali.

Socialne standarde bi postavili v središče ekonomskih modelov

Zavzeli so se, da bi varovanje okolja in zdravja ter socialne standarde postavili v središče ekonomskih modelov in hkrati zagotovili potrebne pogoje za inovacije. Poskrbeti pa je treba tudi, da bo globalno okrevanje doseglo vse.

"Multilateralizem ni le še en diplomatski pristop k premagovanju teh izzivov," so prepričani ter pozivajo k izgradnji bolj vključujočega multilateralizma, ki bo spoštoval tako razlike med ljudmi in državami kot skupne vrednote.

"Izkoristimo različne forume in priložnosti, kot je pariški mirovni forum, za prizadevanja za reševanje teh izzivov z jasno vizijo," so po navedbah STA pozvali in k temu globalnemu pogovoru povabili politične, gospodarske, verske in miselne voditelje.