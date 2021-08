Švedski premier Löfven napovedal odstop: ''Vse se enkrat konča''

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stefan Löfven, ki ga je parlament po izglasovani nezaupnici v začetku julija ponovno potrdil za predsednika vlade, je na današnjem srečanju dejal, da bo na novembrskem kongresu zapustil mesto predsednika stranke, nato pa bo odstopil tudi kot premier.

Löfven je vodja stranke skoraj deset let, od leta 2014 pa je bil tudi predsednik vlade. "Vse se enkrat konča. Mojemu nasledniku želim zagotoviti kar najboljše možnosti," je povedal. Foto: Reuters

Nekdanji varilec in sindikalni vodja je zadnja tri leta skupaj z Zelenimi vodil šibko manjšinsko vlado. Napoved njegovega odstopa je kljub vsemu presenetila, saj je Löfven pred tem nakazoval, da bi si želel stranko voditi tudi v naslednji volilni kampanji.

A nekateri politični komentatorji to potezo ocenjujejo kot modro. Kot je navedla Ewa Stenberg, komentatorka časnika Dagens Nyheter, Löfven ni dovolj dober retorik in ni vodja, ki bi ga socialdemokrati potrebovali v težki predvolilni kampanji, kjer bo to še kako pomembno.

Kdo bo na položaju vodje stranke nasledil Löfvena, še ni znano. Stenbergova ugiba, da bi bila to lahko finančna ministrica Magdalena Andersson.