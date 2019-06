Strelski napad v Virginiji: odpuščeni delavec ubil 12 sodelavcev #video

V ameriškem mestu Virginia Beach je odpuščeni delavec javnega komunalnega podjetja obiskal nekdanje sodelavce in v streljanju ubil 12 ljudi. Policisti so ga kasneje ubili. Motiv napadalca ni znan.

At least 11 people are dead and six hospitalized after a mass shooting in Virginia Beach, Virginia https://t.co/7k3juGQjjp pic.twitter.com/o7BXFT5eZj — CNN Breaking News (@cnnbrk) May 31, 2019

V napadu je bilo ob 12 ljudeh, ki so izgubili življenje še štirje pa so ranjeni. Trije od njih so v kritičnem stanju. Med njimi je bil tudi eden od policistov, ki ga je rešil neprebojni jopič. Ameriški mediji so sprva poročali o 11 žrtvah, vendar je eden od ranjenih umrl na poti v bolnišnico.

"To je najbolj črn dan v zgodovini mesta," je po dogodku dejal župan mesta Virginia Beach Bobby Dyer.

"Med žrtvami so naši prijatelji, sodelavci, sosedje in sošolci," je še dodal. Po poročanju CNN je bil strelec 40-letni DeWayne Craddock, v javnem komunalnem podjetju pa je delal ko strokovni inženir. Na strani javne službe se njegovo ime pojavi med kontaktnimi osebami za informiranje o lokalnih cestnih projektih v zadnjih letih.

Podobno prizadet zaradi "neizrekljivega in nesmiselnega nasilja" je bil tudi guverner Virginije Ralph Northam. Bela hiša je sporočila, da predsednik ZDA Donald Trump spremlja zadevo.