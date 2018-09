Strelski napad v Cincinnatiju zahteval štiri življenja

Za zdaj še neznani strelec je zjutraj vstopil v poslopje sredi ameriškega Cincinnatija v zvezni državi Ohio in začel streljati, pri čemer je smrtno ranil tri osebe. Policija je posredovala skoraj nemudoma in streljala na napadalca, vendar še ni jasno, ali so ga ubili policisti ali se je ustrelil sam. Ranjene so bile še tri osebe.