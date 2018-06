Streljanje v berlinski katedrali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemška policija je danes okoli 16. ure streljala na moškega v berlinski katedrali na Muzejskem otoku, kjer je običajno veliko turistov. V incidentu sta bila ranjena moški in policist. Moški naj bi bil ranjen v nogo.

Preostale podrobnosti še niso znane, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki se sklicuje na tiskovno predstavnico berlinske policije.

Fotografije očividcev, ki so jih objavili na Twitterju, prikazujejo policiste, oborožene z brzostrelkami, ki so zaprli območje.

Policija je kasneje sporočila, da poleg moškega in policista ni bil ranjen nihče drug in da so policisti streljali na razgrajača, ki je deloval izgubljeno. Zaenkrat tudi ni dokazov, da bi šlo za incident s terorističnim ozadjem. Časnik Die Welt je ob tem poročal, da naj bi šlo za nemškega državljana, vendar te informacije uradno še niso potrdili.