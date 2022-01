Strah zaradi 5G: letalski promet se danes normalizira

Številni mednarodni letalski prevozniki so danes napovedali, da bodo ponovno začeli normalno leteti v ZDA, potem ko so včeraj večje število letov odpovedali zaradi strahu pred 5G.

British Airways, Lufthansa, Emirates in številni drugi letalski prevozniki so danes sporočili, da bodo v prihodnjih dneh vzpostavili normalne povezave z ZDA, poroča CNN.

Razlogi za včerajšnje odpovedovanje letov iz in v ZDA so povezani z vzpostavitvijo omrežja pete generacije okoli nekaterih ameriških letališč. Ameriški regulatorji in pristojne agencije so mobilne operaterje že pred meseci opozorili, da bi lahko komunikacijski stolpi mobilnega omrežja pete generacije motili delovanje navigacijskih sistemov letal.

Vendar so očitno zdaj skupaj s proizvajalci letal dosegli nekakšen dogovor z mobilnimi operaterji in telekomi, saj letalski prevozniki svojo odločitev za ponovno vzpostavitev letov argumentirajo z zagotovilom ameriške državne agencije za letalstvo (FAA). Ta je letalskim prevoznikom namreč sporočila, da letala ne bodo imela nobenih težav zaradi 5G.

Zakaj imajo težave v ZDA in ne tudi v Evropi?

V vseh državah EU so telekomi in mobilni operaterji že začeli postavljati omrežje pete generacije, ki pa, za razliko od ZDA, ne povzroča težav letalom. Razlog za to je tehnične narave, saj komunikacijski stolpi v Evropi uporabljajo nižje radijske frekvence kot v ZDA. Prav tako številne države v Evropi zahtevajo od mobilnih operaterjev, da v okolici letališč zmanjšajo moč komunikacijskih stolpov.