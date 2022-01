V ZDA bi zaradi varnosti prestavili gradnjo omrežja 5G

Ameriški minister za transport Pete Buttigieg in državna agencija za letalstvo (FAA) sta ameriške mobilne operaterje pozvala, naj zaradi varnosti letal začasno prestavijo gradnjo petega mobilnega omrežja, poroča BBC. Prošnjo sta že zavrnili podjetji AT&T in Verizon, ki sta med največjimi mobilnimi operaterji v ZDA.

Buttigieg in FAA sta se na mobilne operaterje obrnila zaradi opozoril proizvajalcev letal, da bi lahko tehnologija 5G motila občutljive instrumente v letalih, kot so merilniki višine. "Zakoni fizike so enaki tako v ZDA kot v Franciji. Če ameriški letalski prevozniki lahko vsak dan letijo v Franciji, potem bi morali enaki pogoji veljati tudi v ZDA," sta v odgovoru vladi zapisala AT&T in Verizon. Sta se pa obe podjetji zavezali, da bosta prve bazne postaje za 5G okrog letališč začeli postavljati šele čez šest mesecev.

Vendar pojasnila operaterjev AT&T in Verizon nista zadovoljila FAA, kjer trdijo, da razmer v Franciji ni mogoče primerjati z ZDA. "V Franciji so uradno dovoljene veliko nižje moči signala kot v ZDA," so mobilnima operaterjema odgovorili v FAA.