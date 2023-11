Stotisoče Špancev protestiralo proti amnestiji za katalonske separatiste

Največji protest je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa potekal v Madridu, kjer so protestniki nosili transparente z napisi "Ne amnestiji, da ustavi" in "Sanchez izdajalec". Organizatorji so ocenili, da se je protesta v španski prestolnici udeležilo približno pol milijona ljudi, po vladnih podatkih pa jih je bilo 80.000.

The streets of Madrid today are covered with Spanish patriots



They are standing against globalist socialism



They will not allow their nation to perish pic.twitter.com/uy4Igu7E9h