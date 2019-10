Število žrtev tajfuna na Japonskem se je povzpelo na 66

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Japonskem se nadaljujeta odpravljanje posledic in iskanje morebitnih preživelih po silovitem tajfunu, ki je v deželi vzhajajočega sonca pustošil minuli konec tedna. Število žrtev tajfuna Hagibis se je medtem povzpelo na 66, 15 ljudi pogrešajo, več kot 210 je poškodovanih.

Eden najmočnejših tajfunov na Japonskem v zadnjih desetletjih je povzročil obsežne poplave in sprožil številne zemeljske plazove. Medtem ko Japonci šele dojemajo prave razsežnosti ujme, se reševalna akcija in odpravljanje posledic nadaljujeta.

Iskanje pogrešanih se nadaljuje

Japonski premier Shinzo Abe je zagotovil, da se reševalne operacije, v katerih sodeluje okoli 110.000 policistov, pripadnikov obalne straže, gasilcev in vojakov, nadaljujejo z nezmanjšano hitrostjo. "Na prizadetih območjih se reševanje in iskanje pogrešanih nadaljujeta nepretrgoma," je dejal v parlamentu.

Več kot polovico od 66 žrtev so našteli v prefekturah Miyagi in Fukushima na severovzhodu države, ki si še nista povsem opomogli po silovitem potresu, cunamiju in jedrski katastrofi leta 2011. Okoli 60 odstotkov od 5500 ljudi, ki ostajajo v zavetiščih po tajfunu, je v teh dve prefekturah.

Foto: Reuters

Reševalci se soočajo s težkimi razmerami, saj so narasle vode odnesle brežine 47 rek, tajfun pa je sprožil 140 zemeljskih plazov v 19 prefekturah. Pretrgane so številne cestne povezave.

Hagibis je poplavil več kot 10.000 hiš, od tega jih je 900 močno poškodovanih. Po ujmi ostaja zaprtih 235 javnih šol, je sporočila vlada, ki navaja, da je brez elektrike še vedno okoli 34.000 gospodinjstev, brez vode pa 138.000. Tri dni po divjanju tajfuna so še vedno prekinjene nekatere železniške povezave, tudi hitri vlak med Naganom in Joetsu-Myokom.