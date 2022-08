Število žrtev eksplozije v Erevanu naraslo na pet

Lokalni mediji, ki so se sklicevali na priče, so poročali, da je eksplozija odjeknila na kraju, kjer so shranjevali pirotehniko. Na fotografijah in videoposnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, je bilo videti gost steber črnega dima nad tržnico, slišati pa je bilo tudi vrsto detonacij.

Tožilstvo je medtem začelo preiskavo o kršitvah "skladiščenja vnetljivega blaga", kršitvah standardov požarne varnosti in smrti ljudi zaradi malomarnosti.

Na prizorišču je bilo prisotnih okoli 200 gasilcev in zdravstvenih delavcev ter gasilska vozila in gradbeni stroji, s katerimi so poročanju AFP odstranjevali ruševine.

Nesreča se je zgodila v obdobju, ko Armenija še okreva po vojni z Azerbajdžanom leta 2020, ki se je končala z njenim hudim porazom ter sprožila politično krizo.