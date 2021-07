Število okužb strmo narašča: zaprtje Sydneyja podaljšali še za en mesec

Zaprtje javnega življenja v avstralskem Sydneyju so podaljšali še za en mesec, saj število okužb z novim koronavirusom na območju še naprej strmo narašča, cepljenje proti covid-19 pa poteka počasi, so danes sporočile oblasti v zvezni državi Novi Južni Wales. V dveh drugih zveznih državah pa so danes odpravili zaprtje javnega življenja.

Zaprtje v največjem avstralskem mestu in njegovi okolici bi se moralo po petih tednih izteči v petek, a bo zdaj trajalo najmanj do 28. avgusta. Število okužb z novim koronavirusom namreč še vedno narašča. V zadnjem dnevu so potrdili 177 novih okužb, povezanih z izbruhom v Sydneyju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Premierka Novega Južnega Walesa, v katerem leži Sydney, Gladys Berejiklian je danes sporočila, da so ukrepe podaljšali, "da bi ohranili varnost naše skupnosti". "Ljudje morajo ves čas delati, kar je prav. Ne sprostite se," je povedala. Napovedala je, da bo policija poostrila nadzor nad upoštevanjem pravil.

Ljudi z žarišč pozvali, naj ne zapuščajo svoj sosesk

Ljudi, ki živijo na območju žarišč, so oblasti pozvale, naj ne zapuščajo svojih sosesk. Bodo pa lahko tisti, ki živijo sami, oblikovali t. i. mehurček z drugo osebo.

Prebivalci največjega avstralskega mesta lahko sicer v času zaprtja dom zapustijo samo, če morajo po nujnih nakupih, k zdravniku ali na delo. Lahko pa se tudi rekreirajo.

So pa medtem opolnoči odpravili ustavitev javnega življenja za osem milijonov ljudi v zveznih državah Victoria, kjer leži tudi Melbourne, in Južna Avstralija, saj so tam zajezili širjenje koronavirusne različice delta. Premier Victorie Dan Andrews je povedal, da je to rezultat "odločnosti in trdega dela".

V Avstraliji boj z različico delta dodatno otežuje počasno cepljenje proti covid-19. Doslej so cepili okoli 13 odstotkov od 25 milijonov prebivalcev, navaja AFP.