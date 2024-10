Ste vedeli, da so morski travniki pomembni za našo prihodnost?

Foto: Spar Slovenija

Ohranjajo raznolikost živalskih vrst

Eden izmed morskih ekosistemov so morski travniki, ki so ključni za preživetje številnih morskih vrst. V slovenskem morju, kjer večino morskega dna prekriva mulj, za mnoge morske organizme primanjkuje ustreznih bivališč. Morski travniki zato ribam, rakcem, školjkam, iglokožcem in drugim bitjem nudijo zatočišče, razmnoževalna območja in hrano. Mnogo vrst, ki so gospodarsko pomembne za naše ribištvo, se vsaj v eni fazi svojega življenjskega cikla zanaša na te travnike. Zato njihovo ohranjanje pomeni tudi ohranjanje bogatega in raznolikega podvodnega sveta, ki je bistven tudi za našo prihodnost.

Morski travniki ščitijo obalo pred visokimi valovi. Foto: Spar Slovenija

Ščitijo pred opustošenjem

Ste vedeli, da morski travniki obalo ščitijo pred erozijo? Valovanje morja, ki nastaja z nevihtami in morskimi tokovi, namreč povzroča erozijo obale. Morske trave imajo močne koreninske sisteme, zato valovi, ki se na poti do obale srečajo z morskimi travniki, izgubijo moč in obalo posledično dosežejo z manjšo intenziteto. Močna valovanja na morskih travnikih tako le redko povzročajo opustošenja.*

Vplivajo na čistočo vode

Eden izmed razlogov, da se morski organizmi zadržujejo na predelih morskih travnikov, je tudi čista voda. Morske trave namreč zadržijo fine sedimente in plavajoče delce v vodi, rezultat česar je čistejša voda. Poleg tega je dno brez morskih trav bolj izpostavljeno vodnim tokovom in valovanju, kar dviguje sediment in vpliva na kakovost vode. Ta vpliva tako na morske organizme kot na človeka oziroma naše aktivnosti in rekreacijo v vodi.*

Morske trave ohranjajo vodo čistejšo in bistrejšo. Foto: Spar Slovenija

Pripomorejo k blažjim podnebnim spremembam

Ste vedeli, da morski travniki pozitivno vplivajo celo na podnebne spremembe? "Morski travniki so nepogrešljivi za proizvodnjo kisika in blaženje podnebnih sprememb," pojasnjuje direktorica Zavoda YouSea dr. Irena Fonda. "Žal se povsod po svetu hitro izgubljajo, po oceni UNEP (United Nations Environment Programme, Program Združenih narodov za okolje) vsako leto izgubimo približno sedem odstotkov teh dragocenih habitatov, kar pomeni, da vsake pol ure izgine površina, enaka velikosti nogometnega igrišča," opozarja.

Foto: Spar Slovenija

Spar in Zavod YouSea bosta očistila morske travnike v slovenskem morju

Kot največji trgovec v Sloveniji po prodaji rib ima podjetje Spar Slovenija odgovornost in interes, da okolju vrača, kar nam nudi. Zato so se odločili podpreti projekte zavoda YouSea, ki si prizadeva za zaščito slovenske obale in biodiverzitete slovenskega morja ter za dolgoročno ohranjanje ribjih populacij.

Spar in Zavod YouSea bosta skupaj izvedla akcije čiščenja morskih travnikov v slovenskem morju, ki nudijo zavetje številnim organizmom. Spar bo svojo zavezanost ohranjanju morske biotske raznovrstnosti sporočal tudi s pomočjo uradne oznake Mar nam je za morje, ki jo podeljuje Zavod YouSea svojim podpornikom. S tem v Sparu še krepijo svojo trajnostno zavezo za boljši jutri. Skupaj z Zavodom YouSea tako ustvarjajo pozitiven vpliv na morske ekosisteme in zagotavljajo trajnostne vire za prihodnje generacije.

Spar Slovenija si v sodelovanju s Slovensko potapljaško zvezo že od leta 2017 prizadeva za ohranjanje čistosti slovenskih voda. V okviru svoje trajnostno naravnane iniciative Skupaj za boljši jutri so poleg Blejskega in Soboškega jezera v preteklosti čistili tudi obalo Fiese ter reke Dravo, Muro, Ščavnico, Savo, Krko in Ljubljanico.

*Vir: Parkstrunjan.si, Dekada oceanov – morski travniki, dostopno na: https://parkstrunjan.si/dekada-oceanov-pomembnost-morskih-travnikov/

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR Slovenija.