Stavka na francoskih železnicah stala že okoli 100 milijonov evrov

Izvršni direktor francoskega železniškega operaterja SNCF Guillaume Pepy je ocenil, da je niz stavk zaposlenih, ki so se začele prejšnji teden, družbo stal že okoli 100 milijonov evrov. Zaposleni sicer danes nadaljujejo s stavkovnimi aktivnostmi, ki naj bi jih izvajali do 28. junija.

Foto: Reuters

Zaposleni v SNCF so se odločili v prihodnjih treh mesecih stavkati dva od vsakih petih dni. S tem protestirajo proti vladnim načrtom, da na novo zaposleni na železnicah ne bi imeli več zagotovljenega delovnega mesta do upokojitve in pravice do zgodnjega odhoda v pokoj, kot to pripada sedanjim delavcem.

Prav tako bi SNCF ob reformi spremenili v delniško družbo, pri čemer bi bile vse delnice v rokah vlade. Po ocenah sindikatov je to prvi korak na poti k privatizaciji, čeprav vlada to zanika.

Stavka stane 20 milijonov evrov na dan

Pepy je ocenil, da stavka družbo stane 20 milijonov evrov na dan, posledice stavke pa se po njegovih besedah pogosto poznajo na nestavkajoče dni.

Stavke so se začele prejšnji torek, trajale pa naj bi do 28. junija, in sicer dva dni na vsakih pet dni, kar bo prizadelo okoli 4,5 milijona ljudi, ki dnevno uporabljajo železnice. V stavki sodelujejo štirje glavni sindikati zaposlenih v državnem železniškem podjetju SNCF, tako da stavka kar 77 odstotkov strojevodij.

Foto: Reuters

Francoski predsednik javno konflikta še ni nagovoril

Po poročanju AFP, vozi samo eden od petih hitrih vlakov TGV, dve tretjini regionalnih vlakov pa je bilo odpovedanih. Prav tako danes ne bo vozilo okoli 20 odstotkov Eurostarjevih vlakov v in iz Londona.

Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki od začetka stavk javno konflikta na železnicah še ni nagovoril, bo v torek o tem spregovoril v enournem televizijskem intervjuju.

Današnja stavka naj bi se sicer končala ob 20. uri, nova dvodnevna stavka bo sledila v petek.