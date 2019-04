Napad na Šrilanki: V eksplozijah med mašo ubitih najmanj 129 ljudi

V Kolombu je bila tarča napada cerkev svetega Antona, v Negombu približno 30 kilometrov severno od prestolnice pa cerkev svetega Sebastjana. Po podatkih oblasti je bilo v eksploziji v cerkvi v Kolombu ranjenih najmanj 160 ljudi. V eksploziji v cerkvi v Batticaloi 250 kilometrov vzhodno od Kolomba naj bi bilo ubitih najmanj deset ljudi, več kot 300 pa je ranjenih.

Eksplozije so odjeknile tudi v treh luksuznih hotelih v Kolombu: Shangri La, Cinnamon Grand Hotel in Kingsbury. Po do zdaj znanih podatkih je bil v eksploziji v restavraciji hotela Cinnamon, ki stoji blizu rezidence šrilanškega premierja, ubit najmanj en človek. Po poročanju šrilanških medijev bi bili lahko med žrtvami tudi tuji turisti. Za zdaj ni nihče prevzel odgovornosti za napade.

Odgovornosti za napade za zdaj ni prevzel nihče. Foto: Reuters

Za vsaj dvema eksplozijama naj bi stali samomorilski napadalci

Šrilanški predsednik Maithripala Sirisena je ob eksplozijah izrazil pretresenost in pozval k miru. Uradniki v bolnišnici v Kolombu so po poročanju Sky News poudarili, da bi bilo lahko smrtnih žrtev še več, kot kažejo zadnji podatki. Med žrtvami šestih, skoraj sočasnih eksplozij naj bi bili predvsem verniki, ki so se udeležili velikonočnega bogoslužja, in hotelski gostje.

Po navedbah lokalnih oblasti naj bi za najmanj dvema eksplozijama v bližini cerkva stali samomorilski napadalci. Sky News poroča, da vse kaže, da je šlo pri dogodku za koordiniran in načrten napad na kristjane, kar je za Šrilanko zelo neobičajno.

Na večinsko budistični Šrilanki z 21 milijoni prebivalcev živi okoli 1,2 milijona katoličanov. Okoli 70 odstotkov prebivalcev je budistov, 12 odstotkov hindujcev, deset odstotkov muslimanov in sedem odstotkov kristjanov.