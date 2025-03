Arso je izdal oranžno opozorilo zaradi napovedanih obilnih padavin, zaradi katerih je povečana nevarnost za poplav in proženje zemeljskih plazov. Padavine bodo vztrajale vse do popoldneva, nato pa se bodo ponovno okrepile v noči na soboto. Verjetnost zemeljskih plazov se bo povečevala sorazmerno s količino padavin, opozarjajo na geološkem zavodu.

Ponoči se bodo padavine okrepile in razširile proti vzhodu. Najbolj izrazite bodo v zahodni in osrednji Sloveniji. Do petka popoldne so zato na Agenciji RS za okolje (Arso) za zahodno in osrednjo Slovenijo izdali oranžno vremensko opozorilo. Pričakujejo med 40 in 80, krajevno tudi okoli 100 milimetrov dežja.

Zaradi močnih padavin lahko danes znova poplavi na območjih pogostih poplav.

Možna bodo tudi razlivanja rek ter hitro naraščanje posameznih hudourniških vodotokov v zahodni, osrednji in južni Sloveniji, opozarja Arso. Foto: Občina Kranjska Gora

Zemeljski plazovi možni povsod po Sloveniji

Zaradi napovedanih povečanih količin padavin, obstaja tudi povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov predvsem v osrednji in zahodni Sloveniji. Zemeljski plazovi se lahko pojavijo tudi v ostalih predelih Slovenije, opozarjajo na Geološkem zavodu Slovenije.

Prebivalci naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode, še piše Slovenska tiskovna agencija.

V primeru opaženih sprememb pa naj pokličejo na številko 112, pa opozarja uprava za zaščito in reševanje.

Pazljivo tudi pred snežnimi plazovi

Medtem v alpskih dolinah na severozahodu države ob močnejših padavinah pričakujejo močno sneženje. V visokogorju pa bo v petek in soboto povečana nevarnost proženja snežnih plazov.