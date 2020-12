Iz Nigerije prihajajo dobre novice glede ugrabitve več kot 300 dijakov. Kot poroča BBC, so večino dijakov uspešno rešili, potem ko so jih v petek ugrabili predstavniki džihadistične skupine Boko Haram. Še preden so bili rešeni, so džihadisti objavili videoposnetek ugrabljenih fantov.