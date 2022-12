Srbski notranji minister: Policija je v povišani bojni pripravljenosti #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbski minister za notranje zadeve Bratislav Gašić je sinoči obiskal enoto Žandarmerije Srbije v Kraljevu. Gašić je po obisku izpostavil, da so vse zmogljivosti ministrstva za notranje zadeve v povišani bojni pripravljenosti.

Notranji minister Bratislav Gašić se je na obisku v Kraljevu prepričal o splošni bojni pripravljenosti in pripravljenosti pripadnikov enote žandarmerije.

Izpostavil je, da so vse zmogljivosti ministrstva v stanju povišane bojne pripravljenosti in da so pripadniki žandarmerije pripravljeni, da v najkrajšem času izpolnijo vsako nalogo, ki jim jo naloži vodstvo Republike Srbije.

Žandarmerija Srbije je oborožena policijska sila pod okriljem srbske policije.

Foto: mup.gov.rs

Ob ogledu baze v Kraljevu je Gašić v pogovoru s pripadniki tega odreda poudaril njihovo predanost in zavezanost zaščiti Republike Srbije in vseh njenih državljanov.

Foto: mup.gov.rs