Srbska policija obkolila iskanega pedofila

V Srbiji so nadaljuje lov za večkrat obsojenim pedofilom Ninoslavom Jovanovićem, ki je osumljen ugrabitve 12-letne Monike Karimanović. Po poročanju srbskih medijev so policisti obkolili vas Malča, kjer naj bi se skrival ugrabitelj. Pri iskanju jim pomaga tudi vojska, saj gre za precej nedostopno okolico vasi. Po neuradnih informacijah je Jovanović oborožen z nožem in naj bi poskušal pobegniti v Bolgarijo.

Srbski minister za notranje zadeve Nebojša Stefanović je izrazil pričakovanje, da bodo ugrabitelja kmalu prijeli.

Deklico našli v zapuščeni hiši

Deklico so po devetih dneh včeraj našli v vasi Pasjača, iz katere prihaja mati domnevnega ugrabitelja. Našli so jo v zapuščeni počitniški hišici, od koder so jo prepeljali v bolnišnico v Nišu.

"Njeno zdravstveno stanje je stabilno. Bila je sicer premražena, a brez znakov podhladitve. Ima tudi nekaj lažjih poškodb. Z njo sta ekipa psihologov in mama," so sporočili iz bolnišnice. Dodali so, da bo novo leto pričakala v bolnišnici, kjer bo še nekaj dni ostala na opazovanju.

12-letna Monika iz Knjaževca vzhodno od Niša je izginila 20. decembra zjutraj, ko je bila na poti v šolo. Od takrat je izginila sled tudi za Jovanovićem, ki je v Srbiji znan tudi kot Malčanski brivec, ker je svojim žrtvam običajno obril lase ali jih ostrigel.

Jovanović je bil zaradi posilstva dekleta in deklice prvič obsojen leta 1996 na deset let zapora, a so ga po devetih letih predčasno izpustili iz zapora. Kmalu po prihodu na prostost je ugrabil in posilil še eno deklico, ena pa mu je po ugrabitvi pobegnila. Leta 2006 je bil obsojen na 15 let zapora, a so ga januarja lani po 12 letih predčasno izpustili. Zatem je bil zaradi nadlegovanja žensk za zapahi še pet mesecev, a je kazen pred meseci odslužil.