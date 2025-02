"Sramotno": med vožnjo z reševalnim vozilom je nad glavo moral imeti dežnik

Omenjena skupina je na svoji Facebook strani objavila fotografiji, ki prikazujeta, v kako dotrajanih vozilih morajo reševalci voziti paciente, in s tem opozorila na težave, s katerimi se soočajo zaposleni v ekipah nujne medicinske pomoči. "Vsa pohvala vodjem Zavoda za nujno medicinsko pomoč Zadarske županije, v kakšnih vozilih se morajo voziti ubogi zaposleni in naši bližnji. V vozilu dežuje močneje kot zunaj," so zapisali ob fotografiji.

Na prizor so se odzvali številni občani.

Uporabniki so ogorčeno komentirali: "Ali ni to sramotno? Reševalno vozilo pušča, bolniki pa se morajo znajti sami." "Medtem ko Plenković trdi, da nikoli nismo živeli bolje! Grozno, pravzaprav preveč grozno in zelo, zelo žalostno!"