Spregovorila preživela žrtev holokavsta: Naredila sem nekaj, kar je Hitler želel preprečiti

Evropski parlament se spominja žrtev holokavsta in potrjuje svojo neomajno zavezanost boju proti antisemitizmu, je na današnjem parlamentarnem zasedanju pred mednarodnim dnevom spomina na holokavst dejala predsednica parlamenta Roberta Metsola. Poslance je nagovorila Irene Shashar, ki je preživela holokavst, in opozorila na porast antisemitizma.

"Danes se poklanjamo žrtvam holokavsta in ponovno potrjujemo svojo neomajno zavezanost boju proti antisemitizmu, rasizmu in drugim oblikam sovraštva. Evropa se spominja," je dejala Metsola. Opozorila je, da je nacistična grozodejstva omogočil molk mnogih, in poudarila, da "Evropski parlament ni kraj brezbrižnosti, saj se bori proti zanikanju holokavsta, dezinformacijam in nasilju".

Poslance je nagovorila tudi preživela žrtev holokavsta Irene Shashar in opisala grozote nacizma, ki jih je v času druge svetovne vojne preživela v varšavskem getu. Pojasnila je, da danes živi v Izraelu in da je bila blagoslovljena tako z otroki kot vnuki. "Naredila sem nekaj, kar je Hitler poskušal preprečiti. Hitler ni zmagal," je dodala.

Poslance je zaprosila za podporo pri vračanju talcev

Omenila je tudi vojno med izraelskimi silami in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas ter poslance zaprosila za podporo pri vračanju talcev, ki jih je zajel Hamas, je sporočil Evropski parlament.

"Po 7. oktobru ponovni vzpon antisemitizma pomeni, da je sovraštvo iz preteklosti še vedno med nami. Judje se v Evropi zopet ne počutijo varne. Po holokavstu bi moralo biti to nesprejemljivo. Nikoli več bi moralo resnično pomeniti nikoli več," je opozorila. Želi si, da bi vsi otroci živeli na mirnem Bližnjem vzhodu, ki je brez sovraštva, zlasti do judov.

Mednarodni dan spomina na holokavst bo sicer potekal v soboto. Na ta dan pred 79 leti je namreč sovjetska Rdeča armada osvobodila nacistično koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau.