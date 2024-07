Španskega turista so v južnoafriškem nacionalnem parku do smrti poteptali sloni, potem ko je poskušal fotografirati čredo, v kateri so bili tudi trije slonji mladiči.

43-letnega španskega turista moški so v nedeljo zjutraj v narodnem parku Pilanesberg približno 130 milj (210 km) severozahodno od Johannesburga pomendrali sloni, je poročal britanski The Guardian.

Moški izstopil iz vozila in šel proti živalim, da bi jih fotografiral

Po navedbah uslužbencev parka je moški, ki je bil s tremi prijatelji, izstopil iz svojega vozila in odšel proti živalim, da bi jih fotografiral. "Opozoril sopotnikov in potnikov iz dveh drugih vozil, ki so bili na ogledu, na žalost ni upošteval," so zapisali v izjavi.

"Odrasla slonica je planila na človeka, ki je nato bežal pred slonom. Na žalost mu ni uspelo pobegniti ali se izogniti slonu, ki se mu je pridružila cela čreda, ki je moškega ujela in poteptala do smrti," so še navedli.

Odbor je dejal, da so se sloni nato oddaljili, ne da bi pokazali kakršnokoli agresijo do potnikov v vozilih.

Napadi slonov niso nekaj neobičajnega

Pieter Nel, glavni uradnik za varstvo okolja, je za agencijo France-Presse povedal, da je matriarhinja črede moškega napadla, potem ko je postala "razburjena" zaradi njegovega pristopa. Dejal je, da je normalno, da sloni poskušajo braniti svoje mladiče, in dodal: "Veliko turistov se ne zaveda nevarnosti in se ne zavedajo, kako nevarne so lahko te živali."

Kot je še odbor pojasnil v odzivu, so turisti vedno izobraženi o tem, kako pomembno je, da ostanejo v vozilu, da spoštujejo razdaljo med vozili in živalmi ter jim omogočijo prednost pri prehodu in da izstopijo le na posebej določenih mestih.

Napadi slonov v regiji niso neobičajni. Leta 2021 so sloni v narodnem parku Kruger ubili domnevnega krivolovca. Po podatkih lokalnih oblasti pa so lani v sosednjem Zimbabveju divje živali – večinoma sloni – ubile 50 ljudi in jih 85 ranile.