Šokanten posnetek: pred očmi se jim je vdrla cesta, nastala je 50 metrov globoka luknja #video

V sredo se je pred bolnišnico Vajira v Bangkoku zrušil del ceste. Mimoidoči, ki so bili priča nenavadnemu dogodku, so videli, kako je 50 metrov globoka luknja vase posrkala avtomobile in električne drogove. Promet se je zaustavil, območje pa so evakuirali, poroča The Pattaya News.

Guverner Bangkoka Chadchart Sittipunt je sporočil, da so bila poškodovana tri vozila in infrastruktura, žrtev pa na srečo ni bilo. Dejal je, da je zrušitev verjetno povezana z gradnjo podzemne železniške postaje v bližini.

Zaradi incidenta so bili podrti električni drogovi, počene vodovodne cevi in ​uničena cesta, kar je povzročilo izpad elektrike in vode. Bližnja bolnišnica je za dva dni zaprla svoja vrata.

Oblasti so odredile evakuacijo bližnjih stavb in opozorile, da bi lahko močno deževje situacijo poslabšalo. Premier Anutin Charnvirakul je sicer zatrdil, da je situacija zdaj pod nadzorom in odredil preiskavo, s katero želijo odkriti razlog, zakaj se je to zgodilo.