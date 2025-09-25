Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Četrtek,
25. 9. 2025,
10.25

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
Tajska Bangkok

Četrtek, 25. 9. 2025, 10.25

1 ura, 14 minut

Šokanten posnetek: pred očmi se jim je vdrla cesta, nastala je 50 metrov globoka luknja #video

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

V sredo se je pred bolnišnico Vajira v Bangkoku zrušil del ceste. Mimoidoči, ki so bili priča nenavadnemu dogodku, so videli, kako je 50 metrov globoka luknja vase posrkala avtomobile in električne drogove. Promet se je zaustavil, območje pa so evakuirali, poroča The Pattaya News.

Guverner Bangkoka Chadchart Sittipunt je sporočil, da so bila poškodovana tri vozila in infrastruktura, žrtev pa na srečo ni bilo. Dejal je, da je zrušitev verjetno povezana z gradnjo podzemne železniške postaje v bližini.

Zaradi incidenta so bili podrti električni drogovi, počene vodovodne cevi in ​uničena cesta, kar je povzročilo izpad elektrike in vode. Bližnja bolnišnica je za dva dni zaprla svoja vrata.

Oblasti so odredile evakuacijo bližnjih stavb in opozorile, da bi lahko močno deževje situacijo poslabšalo. Premier Anutin Charnvirakul je sicer zatrdil, da je situacija zdaj pod nadzorom in odredil preiskavo, s katero želijo odkriti razlog, zakaj se je to zgodilo.

Tajska Bangkok
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.