Šok v OŠ: mati učenca brutalno pretepla učiteljico. "Ti ne boš odšla živa iz šole."

V osnovni šoli Jovana Dučića v Beogradu je mati učenca petega razreda fizično napadla učiteljico, saj njenemu sinu ni dala dovolj dobre ocene. Pretepeno učiteljico so odpeljali v bolnišnico, prekinili pouk in učence poslali domov. Zaposleni v šoli so zaradi neljubega dogodka v šoku, poroča srbska televizija N1.

Incident se je zgodil po koncu druge šolske ure. Mama je prosila za srečanje z učiteljico biologije. Želela jo je vprašati, zakaj ima njen sin biologijo zaključeno z dvojko, če ima povprečje za trojko. Učiteljica je mami dejala, da nima povprečja za trojko, in jo povabila v referat, da ji to dokaže. Mati se je burno odzvala in rekla, da bo šla k ravnatelju, s čimer se je strinjala tudi učiteljica.

Mati je nato zapustila kabinet, ko se je začel glavni odmor, pa se je vrnila in z učiteljico fizično obračunala. "Vlekla jo je za lase, podrla na tla, udarjala z glavo ob tla, govorila grde besede in jo brcala," je za N1 opisal neimenovani sogovornik in dodal, da je mama učiteljici dejala: "Ti ne veš, kdo sem, ti ne boš šla živa iz šole."

Zaradi hrupa na hodniku učiteljice ni slišal nihče

Učiteljica je poskušala na pomoč poklicati sodelavce, a je zaradi izolacije v kabinetu in hrupa na hodnikih ni nihče slišal. Vendarle ji je kasneje uspelo priti iz kabineta in poklicati policijo. Mati je ponavljala, da jo bo ubila, in hladnokrvno čakala na policijo.