Sneg našim sosedom povzroča velike težave v prometu

Na avstrijskem Koroškem je zaradi snega zaprt prelaz Plöcken, ki povezuje Avstrijo in Italijo, na drugem prelazu Mokrine pa so obvezne snežne verige, piše STA, ki se sklicuje na avstrijsko tiskovno agencijo APA.

Težave v Italiji

V Italiji imajo največ težav v Lombardiji, Piemontu in Liguriji, kjer so morali gasilci večkrat na teren. Več prelazov na območju doline Valtellina je zaprtih. Italijanska policija in civilna zaščita pozivata k previdnosti in naj ljudje ostanejo doma, če je to možno.

V Benetkah pa so zaradi nevarnosti poplav znova aktivirali protipoplavni sistem Mose, ki preprečuje, da visoka voda doseže središče zgodovinskega mesta.