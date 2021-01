Slovo republikanca: Trump novi vladi zaželel srečo

Donald Trump poraza na volitvah ne priznava, 6. januarja pa je svoje podpornike spodbudil k napadu na zvezni kongres. "Ta teden uvajamo novo vlado in molimo za njen uspeh pri ohranjanju ameriške varnosti in blaginje. Pošiljamo najboljše želje in jim želimo srečo - zelo pomembna beseda," je dejal Trump, piše STA.

V čast mu je bilo služiti kot predsednik ZDA

"Da sem vam lahko služil kot predsednik, je bila čast, ki se je ne da opisati. Hvala za ta izjemen privilegij," je dejal v videosporočilu in med nizanjem dosežkov svoje vlade posebej poudaril, da je prvi predsednik v zadnjih nekaj desetletjih, ki ni začel nobene nove vojne.

"Moja prva prioriteta in stalna skrb je vedno bila to, kar je najboljše za ameriške delavce in ameriške družine. Nikoli nisem iskal najlažje poti, ampak najtežje. Nisem iskal poti, ki bo deležna najmanj kritik. Spustil sem se v težke boje in najtežje odločitve, saj ste me zaradi tega izvolili," je med drugim dejal Trump.

Trump je zapustil Washington in z zadnjim poletom z letalom Air Force One poletel na Florido. Od poldneva po krajevnem času tudi uradno ne bo več ameriški predsednik. Foto: Reuters

"Želim, da veste, da se je gibanje, ki smo ga sprožili, šele začelo. Še nikoli nikjer ni bilo česa takega," je dejal predsednik, ki je v torek izvedel, da ga mečejo tudi iz igralskega sindikata. Zaradi njegove vloge pri napadu na kongres je odbor igralskega ceha (SAG-AFTRA) namreč soglasno podprl preiskavo pred izključitvijo.

Trump si je za danes zjutraj pripravil slovesnost ob slovesu iz Bele hiše v letalskem oporišču Andrews v Marylandu, od koder bo nato še zadnjič poletel z letalom Air Force One na Florido, kajti od poldneva po krajevnem času ne bo več predsednik in bo izgubi možnost potovanja s predsedniškim letalom.

Zadnji dan v Beli hiši preživel za zaprtimi vrati

Opazovalce zanima, kdo vse se bo prišel poslovit od njega, zagotovo pa ne bo podpredsednika Mika Pencea, ki mu je bil izjemno zvest štiri leta, vse do napada Trumpovih privržencev na kongres. Pence je Trumpu sporočil, da ga ne bo zaradi "logističnih težav". Danes se namreč namerava udeležiti Bidnove inavguracije, prav tako voditelja kongresnih republikancev Mitch McConnell in Kevin McCarthy. Nekdanji zaveznik iz Bele hiše in New Yorka Anthony Scaramucci je tvitnil, da ne more priti, ker ga čaka prijetnejše opravilo - puljenje nohtov.

Tik pred koncem svojega štiriletnega mandata je Trump pomilostil nekdanjega političnega stratega Steva Bannona. Foto: Reuters

Trump je svoj zadnji dan v Beli hiši v torek preživel za zaprtimi vrati na pogovoru s svetovalci o zadnjem svežnju pomilostitev pred iztekom mandata. Televizija CNN poroča, da so mu pravniki, kolikor jih je še ostalo okrog njega, svetovali, naj nikakor ne pomilosti samega sebe ali članov svoje družine, ker si bo s tem nakopal na glavo še več nepotrebnih težav in pravzaprav priznal, da so naredili nekaj narobe.

Na pomilostitev naj ne bi več smela računati ustanovitelj WikiLeaksa Julian Assange in nekdanji sodelavec Agencije za nacionalno varnost (NSA) Edward Snowden. V zadnjem hipu se je Trump v torek zvečer odločil, da bo pomilostil nekdanjega političnega stratega Steva Bannona, ki je obtožen prevare vlagateljev v Trumpov zid na meji z Mehiko. Ameriški komentatorji se zgražajo nad procesom pomilostitev v Trumpovi vladi in poročajo o neke vrste bolšjem trgu, kjer odvetnik Rudy Giuliani in drugi od kriminalcev za dobro besedo pri Trumpu zahtevajo visoke honorarje, še navaja STA.