Kje na fronti je bil uporabljen eden od 28 slovenskih tankov M-55S, ukrajinsko obrambno ministrstvo ni razkrilo, so pa to z geolociranjem ugotovili nekateri uporabniki družbenih omrežij, ki se ukvarjajo z OSINT (obveščevalno dejavnostjo zbiranja in analiziranja javno dostopnih podatkov).

Posnetek naj bi domnevno nastal na južnem delu fronte v bližini vasi Stepove in Prijutine (klik za ogled interaktivnega zemljevida):

Okupirani vasi Stepove in Prijutine sta tako rekoč na frontni liniji, je razvidno na zemljevidu vojne v Ukrajini DeepStateMAP. Foto: DeepStateMAP / Posnetek zaslona

Kot smo že poročali, je Slovenija Ukrajini konec leta 2022 donirala 28 nekdanjih sovjetskih tankov M-55S, ki so jih nadgradila slovenska in izraelska podjetja.

Pri mediju Forbes so lani nato izrazili navdušenje nad slovenskimi tanki, ki naj bi bili zaradi močnega topa ter relativno lahkega trupa s tankim oklepom odlični za vdore v okupirana mesta in razstreljevanje sovražnikovih bunkerjev, nadzornih točk in drugih ciljev. Tanke z močnim britanskim topom L7, moderniziranimi optičnimi napravami in 200-milimetrskim jeklenim oklepom, ki so jih Ukrajinci dodatno dopolnili še z reaktivnim oklepom, so označili za mobilne topove in ne klasične tanke.

Oglejte si še en videoposnetek slovenskih tankov v Ukrajini: