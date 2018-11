Slovenija je ena najvarnejših držav na svetu

Družba International SOS and Control Risks, ki multinacionalkam nudi storitve na področju potovalnih in zdravstvenih zavarovanj, je sestavila zemljevid najvarnejših in najnevarnejših držav na svetu, pri čemer so ocenjevali kakovost zdravstvene oskrbe, stopnjo splošne varnosti popotnikov in prometno varnost, upoštevali pa so tudi politični položaj in teroristično ogroženost držav.

Tveganja za popotnike zanemarljivo nizka

Med najvarnejše države na svetu, v katerih so varnostna tveganja za popotnike zanemarljivo nizka, so se uvrstile:

- Danska,

- Finska,

- Islandija,

- Luksemburg,

- Norveška,

- Švica,

- Slovenija.

Katere države so najnevarnejše?

Na drugi strani so se med najnevarnejšimi državami na svetu znašle:

- Afganistan,

- Kongo,

- Sirija,

- Jemen,

- Libija,

- Somalija,

- Južni Sudan,

- Mali,

- Srednjeafriška republika.

Slovenija se je med najboljšimi na svetu znašla tudi v kategoriji zdravstvene oskrbe. Le na področju prometne varnosti se nam ni uspelo uvrstiti med države z zelo nizkimi tveganji, ampak so nas uvrstili v drugo najboljšo skupino držav z nizkimi prometnimi tveganji.

Kako so se odrezale naše sosede?

Tako kot Slovenija so se vse štiri naše sosede in večina preostalih zahodnih držav na področju zdravstvene oskrbe uvrstile med najboljše na svetu.

Na področju splošne varnosti popotnikov so se naše sosede uvrstile v kategorijo držav z nizkimi tveganji, na področju prometne varnosti pa so Italija, Hrvaška in Madžarska v isti kategoriji kot Slovenija, Avstrija pa v kategoriji držav z zelo nizkimi prometnimi tveganji.