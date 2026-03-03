Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Torek,
3. 3. 2026,
12.22

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
padalec Hrvaška Split Dalmatia Tower

Torek, 3. 3. 2026, 12.22

23 minut

Skočil z najvišjega nebotičnika na Hrvaškem in pristal na avtomobilu

Avtor:
D.K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Dalmatia Tower | Foto Miroslav Lelas/PIXSELL

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Neznan moški je dopoldne s padalom skočil z najvišjega nebotičnika na Hrvaškem in pristal na strehi avtomobila, kjer je povzročil manjšo škodo. Padalec jo je odnesel brez poškodb.

Hrvaški mediji poročajo, da je neznan mlajši moški danes s padalom skočil z nebotičnika Dalmatia Tower v Splitu. Pristal je na strehi parkiranega avtomobila znamke Smart, kjer je nastala manjša škoda. Moški je po pristanku pospravil padalo, z roko preveril poškodbo avtomobila in v družbi še enega moškega odkorakal po ulici.

Iz skupine Westgate, ki je lastnik 135 metrov visokega nebotičnika, so sporočili, da so seznanjeni z incidentom in da v njem ni bil nihče poškodovan. "Naša tehnična služba intenzivno sodeluje s pristojnimi organi, da pomaga razjasniti okoliščine dogodka," so sporočili za časnik Jutarnji list. Poudarili so še, da njihov nebotičnik ne sme biti prostor za neodgovorno zabavo nekaterih ali aktivnosti ekstremnih športnikov, ki ogrožajo varnost ljudi in premoženja. 

Po neuradnih informacijah časnika Slobodna Dalmacija sta v incidentu sodelovali dve mlajši osebi, ki sta morda sodelovali v izzivu na družbenem omrežju TikTok. Policija uradnih podrobnosti incidenta še ni sporočila.

Poslovno zgradbo Dalmatia Tower, ki je prejela več mednarodnih nagrad za arhitekturo, je zasnoval arhitekt Otto Barić. Investitor in lastnik projekta je Westgate Group, zgrajena je bila spomladi leta 2024.

padalec Hrvaška Split Dalmatia Tower
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.