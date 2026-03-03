Skočil z najvišjega nebotičnika na Hrvaškem in pristal na avtomobilu

Neznan moški je dopoldne s padalom skočil z najvišjega nebotičnika na Hrvaškem in pristal na strehi avtomobila, kjer je povzročil manjšo škodo. Padalec jo je odnesel brez poškodb.

Hrvaški mediji poročajo, da je neznan mlajši moški danes s padalom skočil z nebotičnika Dalmatia Tower v Splitu. Pristal je na strehi parkiranega avtomobila znamke Smart, kjer je nastala manjša škoda. Moški je po pristanku pospravil padalo, z roko preveril poškodbo avtomobila in v družbi še enega moškega odkorakal po ulici.

Iz skupine Westgate, ki je lastnik 135 metrov visokega nebotičnika, so sporočili, da so seznanjeni z incidentom in da v njem ni bil nihče poškodovan. "Naša tehnična služba intenzivno sodeluje s pristojnimi organi, da pomaga razjasniti okoliščine dogodka," so sporočili za časnik Jutarnji list. Poudarili so še, da njihov nebotičnik ne sme biti prostor za neodgovorno zabavo nekaterih ali aktivnosti ekstremnih športnikov, ki ogrožajo varnost ljudi in premoženja.

Po neuradnih informacijah časnika Slobodna Dalmacija sta v incidentu sodelovali dve mlajši osebi, ki sta morda sodelovali v izzivu na družbenem omrežju TikTok. Policija uradnih podrobnosti incidenta še ni sporočila.

Poslovno zgradbo Dalmatia Tower, ki je prejela več mednarodnih nagrad za arhitekturo, je zasnoval arhitekt Otto Barić. Investitor in lastnik projekta je Westgate Group, zgrajena je bila spomladi leta 2024.