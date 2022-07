Škandal v Nemčiji: na zabavi omamili več žensk, tam je bil tudi kancler Olaf Scholz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leta 2021 so v Berlinu prijavili 22 primerov, ko so bile osebe omamljene z drogo za posilstvo, poroča Berliner Zeitung. Slika je simbolična

Leta 2021 so v Berlinu prijavili 22 primerov, ko so bile osebe omamljene z drogo za posilstvo, poroča Berliner Zeitung. Slika je simbolična Foto: Getty Images

Iz nemške Socialdemokratske stranke (SPD) so sporočili, da je bilo najmanj devet žensk, ki so se udeležile tradicionalne zabave omenjene stranke omamljenih s t. i. drogo za posilstvo. Na zabavi je bil prisoten tudi nemški kancler Olaf Scholz. Potem ko je 21-letnica vložila prijavo, so z berlinske policije sporočili, da zadevo preiskujejo.