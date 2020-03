Simbolična in psihološka zmaga za Bidna

Joe Biden je na strankarskih volitvah predsedniškega kandidata demokratske stranke premagal Bernarda Sandersa tudi v najpomembnejši državi sinočnjih volitev, v Michiganu. Pred tem je zmagal v Misuriju in Misisipiju, sledili pa bodo še rezultati volitev v državah Idaho, Washington in Severna Dakota.

Bidnova zmaga je pomembna ne le zaradi delegatov za strankarsko konvencijo julija v Misuriju, ampak tudi simbolično in psihološko. Sanders je leta 2016 tam porazil Hillary Clinton, kar je oživilo njegovo kampanjo in mu omogočilo nadaljevanje tekme. Clintonova je tam potem novembra 2016 izgubila proti Trumpu tesno za 0,2 odstotka oziroma skupaj nekaj manj kot 11 tisoč od skupaj več kot 4,5 milijona oddanih glasov, še piše STA.

Pritiski na Sandersa bi se lahko povečali

Sanders ima še priložnost, da popravi vtis v treh preostalih državah, vendar pa je bil Michigan najpomembnejši dobitek noči. Povečali se bodo pritiski nanj, naj prekine kampanjo in podpre Bidna. V nedeljo je predvideno televizijsko soočenje med njima v Arizoni in Sanders bo verjetno počakal, da morda spremeni potek volitev na dvoboju ena na ena, še piše STA.

Vendar pa dozdajšnji razplet volitev kaže, da bo to zelo težko, ker je tudi v torek prišla na površje koalicija volivcev, ki so Bidna ponesli do zmag na supertorek. Ključna je podpora temnopoltih volivcev, ki so pomembna demokratska baza in se letos skoraj izključno odločajo za Bidna. Vzporedne ankete kažejo, da je Biden zmagoval tako med ženskami kot moškimi, temnopoltimi in belopoltimi volivci ter starejšimi, Sanders pa se je izkazal med mladimi, ki so vedno najmanj zanesljivi volivci, poroča STA.

Tiskovna agencija AP, ki zbira volilne rezultate in izvaja vzporedne ankete, je Bidna razglasila za zmagovalca skoraj takoj po zaprtju volišč v Misuriju, Misisipiju in potem Michiganu. Misuri bo obema preostalima demokratskima kandidatoma glede na rezultat proporcionalno razdelil 68 delegatov za demokratsko nacionalno konvencijo julija v Milwaukeeju, Misisipi 36, Michigan pa 125, še piše STA.

Za osvojitev nominacije je potrebnih 1.991 delegatov, Biden jih je do zdaj zbral najmanj 766, Sanders pa najmanj 618. Zaradi proporcionalne delitve delegatov kandidatu, ki osvoji najmanj 15 odstotkov glasov, bo razlika ostala tesna do konca oziroma do odstopa enega ali drugega kandidata.

Vzporedne ankete ugotavljajo, da večina udeležencih sinočnjih strankarskih volitev meni, da ima Biden več možnosti, da novembra na splošnih volitvah premaga republikanca Donalda Trumpa.

To pa je tudi najpomembnejši cilj demokratov pri izbiri svojega predsedniškega kandidata. O Bidnovi zmagi nad Trumpom je prepričanih 90 odstotkov demokratskih udeležencev volitev v Misisipiju ter po 80 odstotkov v Misuriju in Michiganu. V vseh treh državah je najpomembnejše vprašanje za novembrske volitve zdravstvo, ekonomija pa zaostaja. Kljub temu kar tri četrtine udeležencev volitev meni, da je ameriška ekonomija nepoštena, čeprav gre večini po lastnem priznanju trenutno dobro, še poroča STA.

V demokratske strankarske volitve je sinoči prvič do zdaj posegel tudi koronavirus, saj sta tako Biden kot Sanders nameravala imeti vsak svoje zborovanje v Clevelandu, vendar sta ga odpovedala. Naslednje televizijsko soočenje med njima v Arizoni konec tedna bo potekalo brez občinstva v dvorani, še piše STA.

Sinoči so imeli strankarske volitve tudi republikanci, vendar tam Trump nima konkurence in zaradi tega niti medijske pozornosti. Trump se zaradi koronavirusa ni odločil za odpoved nobenega od napovedanih zborovanj.