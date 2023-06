Silovit veter na Kitajskem ljudi metal v zrak #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okrožje Yiling v kitajski provinci Hubei je pred dnevi zajelo hudo neurje z močnim vetrom, poroča Dimsum Daily. Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki, ki prikazujejo, kako je veter dobesedno odpihnil nadstrešek restavracije, gosti in zaposleni so se poskušali oprijeti za stebre nadstreška, a tudi to ni pomagalo. Sunek vetra je nekatere dvignil več metrov v zrak, enega od zaposlenih je celo vrglo na streho restavracije.

🇨🇳11 June 2023, a massive Storm blew up people in Yiling, Hubei, China. pic.twitter.com/BRRYVXFMn9 — Aprajita Choudhary 🦋 (@aprajitanefes) June 13, 2023

Pred dnevi je neurje z močnim vetrom pustošilo v okrožju Yiling. Na videoposnetkih, ki so se pojavili na družbenih omrežjih, lahko vidimo, kako silovit veter odtrga zunanji nadstrešek restavracije. Gosti in zaposleni so se poskušali oprijeti za stebre nadstreška, a jih je veter vseeno dvignil več metrov v zrak. Enega od zaposlenih je veter vrgel na streho gostinskega lokala.

Urad za nujne primere okrožja Yiling je potrdil, da so vsi poškodovani utrpeli lažje poškodbe in da so jih odpeljali v bolnišnico.