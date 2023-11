Si Putin že pripravlja teren, da ostane na oblasti?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Putin je leta 2020 izvedel referendum za spremembo ustave, ki mu omogoča opravljanje še dveh mandatov. To pomeni, da bi na oblasti lahko ostal do leta 2036, ko bo star 84 let. Putin sicer doslej še ni sporočil, ali se bo marca potegoval za svoj peti mandat.

Putin je leta 2020 izvedel referendum za spremembo ustave, ki mu omogoča opravljanje še dveh mandatov. To pomeni, da bi na oblasti lahko ostal do leta 2036, ko bo star 84 let. Putin sicer doslej še ni sporočil, ali se bo marca potegoval za svoj peti mandat. Foto: Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes poostril pravila glede medijskega poročanja o volitvah v državi. Nova pravila omejujejo zlasti neodvisne medije oziroma tiste, ki niso registrirani pri oblasteh. Do odločitve prihaja pred prihajajočimi predsedniškimi volitvami, ki bodo predvidoma potekale marca prihodnje leto.

V skladu z odlokom se novinarji, ki niso zaposleni v medijih, registriranih pri oblasteh, ne bodo smeli udeleževati sej volilne komisije. Na voliščih pa bodo lahko fotografirali in snemali samo tisti, ki jim to dovoljuje veljavna zakonodaja, je navedeno v odloku.

S tem odlok onemogoča dostop do volišč številnim blogerjem in novinarjem, ki delajo za neodvisne medije v izgnanstvu. Odlok naj bi vključeval tudi ukrajinske regije Doneck, Lugansk, Zaporožje in Herson, ki si jih je Rusija nezakonito priključila.

Odkar je Rusija februarja lani napadla Ukrajino, so ruski poslanci sprejeli več zakonov, ki omejujejo svobodo medijev in v skladu s katerimi lahko kritike vojne in ruske okupacije Ukrajine obsojajo na dolge zaporne kazni. Velika večina neodvisnih ruskih medijev je lani pobegnila iz države, nekateri mediji v izgnanstvu pa imajo še vedno poročevalce, ki delajo v Rusiji.

V skladu z zakonodajo bo datum prvega kroga predsedniških volitev, ki naj bi potekale marca 2024, objavljen do sredine decembra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.