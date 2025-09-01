September je svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni

Vsak september zaznamujemo mesec Alzheimerjeve bolezni. Ta je najpogostejši vzrok demence, ki prizadene človekove možgane, zaradi česar se pojavljajo motnje spomina, spremembe v razpoloženju in vedenju, težave z mišljenjem ali govorom ter negativni vplivi na vsakodnevne aktivnosti posameznika, na spletni strani navaja NIJZ.

S podaljševanjem življenjske dobe se veča pojavnost Alzheimerjeve demence, ki je kronična napredujoča možganska bolezen. Razvija se počasi, enakomerno in več let, zaradi česar je okolica večinoma ne prepozna, dokler bolezen že močno ne napreduje. Med simptomi Alzheimerjeve demence najbolj izstopajo težave s spominom, na spletni strani navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Demenca je lahko posledica nevrodegenerativnih, žilnih, vnetnih ali drugih bolezni možganov, ki se pri posamezniku razvijajo postopoma. Znanih je več dejavnikov tveganja za razvoj te bolezni, ki so odvisni od posameznikovega okolja, življenjskega sloga in nekaterih pridruženih bolezni.

Zdravila še ni

Največji nespremenljiv dejavnik tveganja za demenco je starost. V svetu se podaljšuje življenjska doba, kar je vzrok za čedalje večje število starejših, še posebej starejših od 65 let, s starostjo pa narašča pojavnost demence. Zanjo trenutno ni zdravila, s katerim bi jo lahko pozdravili, imamo pa zdravila, ki upočasnjujejo napredovanje bolezni.

Kljub temu pa lahko tudi sami vplivamo na nekatere dejavnike tveganja in tako zmanjšujemo tveganje za demenco. Med splošnimi napotki za zmanjševanje tveganja za razvoj demence NIJZ predlaga telesno aktivnost, socialno aktivnost in radovednost, izogibanje čezmernemu kajenju in pitju alkohola ter zdrave načine za spoprijemanje s stresom. Poleg tega je priporočljivo, da posamezniki jejo uravnoteženo in zdravo prehrano, redno spremljajo vrednost krvnega pritiska, holesterola, sladkorja v krvi ter telesno težo.