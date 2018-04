Še korak bližje vesoljskemu turizmu #video

Vesolje je prostor, kamor spadamo in kamor bomo kmalu odhajali v precej večjem številu kot doslej. Tako preroški so pri Virgin Galactici, podjetju britanskega milijarderja in vizionarja Richarda Bransona, kjer že dolgo razvijajo vesoljski turizem. Po prvem uspešnem preizkusu vesoljskega plovila Unity so še korak bližje cilju.

Video: Planet TV

Poleteti v vesolje in običajne turiste spremeniti v astronavte. Cilj, h kateremu pri Virgin Galactici stremijo že leta. In zdaj so, kot kaže, končno na pravi poti. Nad kalifornijsko puščavo Mojave so uspešno preizkusili supersonično vesoljsko plovilo Unity, nekakšnega križanca med vesoljsko ladjo in letalom.



Dan, ko bodo proti orbiti tudi zares popeljali prve vesolja željne turiste, ni več daleč, pravijo. Avantura brez primere, kot pravijo komercialnim vesoljskim poletom, bo tako kmalu dostopna povsem običajnim ljudem.



Razgled na Zemljo od tam nekje zgoraj bo pri ljudeh povsem spremenil pogled na obstoj človeštva, so še prepričani pri Virgin Galactici.



Tokratni podvig je sicer prvi uspešen polet, potem ko se je prvi poskus Virgin Galactice leta 2014 neslavno končal s strmoglavljenjem in smrtjo pilota.



Doslej so sicer prodali že več kot 700 vozovnic, vsako za dobrih 200 tisoč evrov.