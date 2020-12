Medtem ko novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden pospešeno izbira člane svoje predsedniške administracije, se ameriška javnost sprašuje, ali se bo odhajajoči ameriški predsednik Donald Trump po božično-novoletnih praznikih, ki jih bo preživel na svojem posestu Mar-a-Lago na Floridi, do konca svojega mandata sploh še vrnil v Belo hišo. Trump bi moral Belo hišo zapustiti 20. januarja, a se postavlja vprašanje, ali bo s prvo damo Melanio Trump v Beli hiši takrat sploh sprejel svojega naslednika in njegovo ženo. Neuradno naj bi odhajajoči ameriški predsednik to možnost že zavrnil.

Odhajajoči ameriški predsednik Donald Trump, ki še vedno ni priznal rezultatov ameriških predsedniških volitev, naj bi po poročanju CNN nameraval na svojem posestvu Mar-a-Lago v Palm Beachu na Floridi ostati tudi po prihajajočih praznikih. Druge podrobnosti glede tega, ali se bo Trump prihodnje leto sploh vrnil nazaj v Washington, trenutno še niso znane.

Praznike bosta preživela na Floridi, negotova vrnitev v Washington

Glede na ugibanja, ki se pojavljajo v javnosti, je sicer možno, da se bo Trump v Belo hišo vrnil nekaj dni pred inavguracijo svojega naslednika Joeja Bidna, ki bo 20. januarja. Ob tem je v igri tudi scenarij, da se odhajajoči ameriški predsednik s svojo ženo Melanio Trump v ameriško prestolnico prihodnje leto sploh ne bi vrnil, zamenjavo oblasti pa bi Trumpova tako dočakala na svojem posestvu na Floridi. Kakšni so načrti odhajajočega predsednika, uradno še ni znano.

Ameriški predsednik Donald Trump se bo po izteku svojega mandata za stalno preselil v letovišče Mar-a-Lago na Floridi. Foto: Reuters

Trumpova sta nameravala Mar-a-Lago sicer obiskati že v času nedavnih praznikov okoli zahvalnega dne, vendar pa sta svojo pot preložila, ker na posestvu v zasebnih prostorih trenutno potekajo obnovitvena dela. Trump namreč načrtuje, da se bo po izteku svojega predsedniškega mandata iz rodnega New Yorka za stalno preselil na Florido. Trumpova sta stalno bivališče iz Velikega jabolka v davčno ugodnejšo Sončno državo preselila septembra lani.

Trump še naprej vztraja, da so bile volitve nameščene

Medtem ko Biden že pospešeno izbira člane svoje administracije – nazadnje je za novega obrambnega ministra izbral upokojenega generala Lloyda Austina, ki bo postal prvi temnopolti Američan na tej funkciji –, Trump še vedno zavrača volilne izide in vztraja, da je na novembrskih volitvah prišlo do prevare. V ponedeljek je novinarjem spet zatrjeval, da so bile volitve nameščene in dejal, da se bo v prihodnjih nekaj dneh zgodilo "veliko stvari". Na vprašanje, ali bo še naprej poskušal izide izpodbijati s tožbami, ni odgovoril.

Trump naj bi neuradno že zavrnil možnost, da bi skupaj s svojo ženo v Beli hiši 20. januarja zaželel dobrodošlico novoizvoljenemu ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu. Foto: Reuters

Nekateri svetovalci naj bi poskušali predsedniku namigniti, da bi bilo dobro, če bi vendarle določil nekaj prioritet v zadnjih dneh iztekajočega se mandata, vendar pa je Trump trenutno še vedno osredotočen na volilne rezultate. V zadnjih tednih naj bi večino časa preživel pred televizorjem in gledal informativne oddaje ter s svetovalci razpravljal o različnih teorijah zarote glede volilnih rezultatov. Ob tem naj bi razmišljal zgolj še o seriji pomilostitev.

Zavrnil naj bi možnost, da v Beli hiši zaželi dobrodošlico Bidnu

Za zdaj ostaja odprto tudi vprašanje, kaj bo Trump počel 20. januarja, ko bo v Washingtonu Bidnova inavguracija. Trump je že javno govoril o tem, da bi na volitvah leta 2024 spet kandidiral za ameriškega predsednika, vendar pa ni ponudil nobenega konkretnega načrta, kako bo to izpeljal. Razmišljal naj bi tudi o tem, da bi Bidnovi inavguraciji pariral s svojim zborovanjem ali velikim dogodkom, vendar pa so tudi ti načrti daleč od realizacije.

Nekateri svetovalci naj bi Trumpa sicer spodbujali, naj s prvo damo v Washingtonu opravita tradicionalno predajo oblasti ter v Beli hiši pozdravita in sprejmeta Bidna in njegovo ženo. Neuradno naj bi Trump možnost, da v Beli hiši zaželi dobrodošlico Bidnu, že zavrnil, saj naj bi menil, da s tem ne bo dobil nobenih dodatnih točk pri svojih podpornikih, poroča CNN.