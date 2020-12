Z novim koronavirusom okužen tudi Trumpov odvetnik Giuliani

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo tvitnil, da je z novim koronavirusom okužen njegov odvetnik Rudy Giuliani. Število okužb in smrti zaradi covid-19 v ZDA še naprej hitro narašča. Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa se je do nedelje zvečer s koronavirusom v ZDA okužilo 14,7 milijona ljudi, za covid-19 pa jih je umrlo skoraj 283 tisoč.

76-letnega Giulianija so po poročanju ameriških medijev v nedeljo prepeljali v bolnišnico v Washingtonu. O stanju nekdanjega župana New Yorka, ki ga Američani zdaj poznajo kot borca za spremembo volilnega izida v korist Trumpa, sicer ni veliko znanega. Trump mu je zaželel hitro okrevanje in zagotovil nadaljevanje boja za razveljavitev zmage Joeja Bidna na predsedniških volitvah 3. novembra, navaja STA.

Veliko potoval po ZDA, večino časa je bil brez maske

Giuliani je zadnje tedne veliko potoval po ZDA oziroma ključnih državah, kjer želi Trump spremeniti izid volitev. Večinoma je nastopal brez maske. V sredo je bil v Lansingu v Michiganu, kjer je republikanske državne kongresnike pozival, naj zanemarijo Bidnovo zmago in potrdijo elektorje za Trumpa. Ta je poskušal storiti enako v Georgii, kjer pa ga je republikanski guverner Brian Kemp zavrnil.

Strogi ukrepi v Kaliforniji

Medtem število okužb in smrti zaradi novega koronavirusa v ZDA še naprej hitro narašča. Največ okuženih, 1,35 milijona, je v Kaliforniji, kjer je do zdaj zaradi covid-19 umrlo 19.900 ljudi. Guverner Gavin Newsom je za skoraj celotno območje države izdal ukaz prebivalstvu, naj ostane doma, od danes so zaprte restavracije, velja prepoved zbiranja zunaj ožjih družin. Okrožni šerifi sicer pravijo, da ukaza ne bodo uveljavljali in se bodo zanašali na to, da bodo ljudje nosili maske, ohranjali varnostno razdaljo in razkuževali roke, navaja STA.

Kaliforniji sledijo Teksas z 1,32 milijona okužb in več kot 23 tisoč smrti zaradi covida-19, Florida z 1,06 milijona okužb in 19 tisoč smrti, Illinois s 787.500 okužb in 14 tisoč smrti ter New York s 706 tisoč okužb in 35 tisoč smrti zaradi covid-19.

Na dan umre več kot 2.000 ljudi

Sedemdnevno povprečje je v ZDA 2.163 mrtvih zaradi covid-19 dnevno, zaradi naraščanja okužb in hospitalizacij pa so nekatere bolnišnice že preobremenjene in ne zmorejo sprejeti novih pacientov. Zdravstvene oblasti ZDA opozarjajo ljudi, naj nosijo maske, upoštevajo varnostno razdaljo in skrbijo za osebno higieno. Cepljenje naj bi začeli že čez nekaj dni, vendar bo trajalo še več mesecev, preden se bo cepilo dovolj ljudi, da bo pandemija pod nadzorom, navaja STA.

Zdravstveni strokovnjaki računajo na novega predsednika

Zdravstveni strokovnjaki tudi upajo, da bo nova vlada predsednika Joeja Bidna vpeljala celovito nacionalno strategijo testiranja na novi koronavirus. Ena od odmevnih posledic pandemije je tudi vsesplošno padanje ocen ameriških šolarjev. Šolska okrožja poročajo o rekordnem številu učencev in dijakov, ki jim ni uspelo končati razreda, še poroča STA.