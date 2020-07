S takšnimi številkami bo Hrvaška postala rdeča

Medtem ko je Slovenija danes že zelo blizu meje desetih okuženih na 100 tisoč prebivalcev v 14-dnevnem povprečju, je Hrvaška na robu številke 20.

"Hrvaška ima 14-dnevno komutativno incidenco nekaj čez 20 (skoraj dvakrat večjo kot v Sloveniji). Stanje v drugih državah Zahodnega Balkana je še slabše (Severna Makedonija 100, preostale okoli 50)," je na novinarski konferenci povedal predstojnik centra za nalezljive bolezni na NIJZ Mario Fafangel. Kot je spomnil, je Slovenija pri številki 10 postavila mejo, ko neko državo uvrsti na t. i. rumeni seznam.

Hrvaška končnih rezultatov za včerajšnji dan še ni objavila. Po do zdaj zbranih podatkih bo novih potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom več kot 50. Največ so jih za zdaj potrdili v Splitu, in sicer 14, v Zagrebu pa 13. Včeraj so odkrili 69 novih okužb. V Splitu naj bi bilo 12 primerov povezanih s poroko, kjer je bilo okrog 150 ljudi, zato v prihodnjih dneh pričakujejo še več okuženih.

Še slabše stanje je v Severni Makedoniji, kjer je kumulativna incidenca 100.

Kacin: Premislite o nujnosti svojega potovanja

Vladni govorec Jelko Kacin je opozoril vse, ki se nameravajo odpraviti na Hrvaško, naj premislijo o nujnosti svojega potovanja, ob tem pa naj se izogibajo nočnih klubov. "Ko se vrnejo v Slovenijo, naj samoiniciativno sprejmejo preventivne ukrepe, kot so izogibanje obiskov starejših in zmanjšanje stikov, ob tem pa morajo spremljati svoje zdravstveno stanje," je dejal Kacin.

Večino Balkana na rdečem seznamu

Slovenija je za zdaj na Balkanu na rdeči seznam uvrstila Bosno in Hercegovino, Srbijo, Kosovo, Severno Makedonijo in Albanijo. Rdeči seznam pomeni, da se morajo posamezniki, ki se vračajo iz te države, za 14 dni v karanteno. Obstajajo tudi nekatere izjeme, karantena pa ne velja za 12-urni tranzit skozi Slovenijo.

Hrvaška je za zdaj na rumenem seznamu, iz Balkana pa je ob njej še Črna gora. Po podatkih iz Bosne in Hercegovine so danes potrdili 160 novih primerov okužbe s covidom-19, opravili pa so 962 testiranj.