Ruski vojak v vojašnici postrelil osem kolegov

Pripadnik ruske vojske je danes v vojašnici na vzhodu Sibirije streljal na druge vojake, pri čemer jih je osem umrlo, še dva pa sta bila ranjena, so sporočili z ruskega obrambnega ministrstva. Strelca so prijeli, napad pa naj bi bil najverjetneje posledica živčnega zloma.

Incident se je zgodil v vojaški bazi v regiji Čita na vzhodu Sibirije, je navedlo ministrstvo. Ubitih je bilo osem vojakov. Dva, ki sta bila ranjena, so prepeljali v bolnišnico. Po navedbah oblasti je njuno zdravstveno stanje kritično.

"Dejanja vojaka bi lahko bila posledica živčnega zloma, ki so ga povzročile zasebne okoliščine, ki niso povezane z opravljanjem njegovih vojaških dolžnosti," so navedli in poudarili, da gre za preliminarne ugotovitve.

Preiskovalna komisija pod vodstvom namestnika obrambnega ministra Andreja Kartapolova je že na poti v oporišče.