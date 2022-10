Ruski plačanci gradijo večkilometrsko utrdbo. "Segala bo vse do Krima." #vŽivo

238. dan od začetka ruske invazije na Ukrajino. Pripadniki ruske najemniške vojske Wagner so zgradili dva kilometra dolgo protitankovsko oviro pred mestom Hirske na vzhodu Ukrajine. Ruski mediji so obrambno linijo pred mestom poimenovali Wagnerjeva linija. Ta naj bi se na koncu raztezala vse do Krima oziroma naj bi bila dolga 217 kilometrov.

Maxar Technologies has published images of fortifications that mercenaries from the Wagner PMC have built near the occupied town of Gorske in #Luhansk Region.



The images show rows of cement pyramids built on the model of Soviet defensive lines. pic.twitter.com/oM3I6UXyz9 — NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2022

8.00 Ruski plačanci gradijo večkilometrsko utrdbo

Pripadniki ruske najemniške vojske Wagner so zgradili dva kilometra dolgo protitankovsko oviro pred mestom Hirske na vzhodu Ukrajine, poroča CNN. Kot razkrivajo satelitski posnetki, so Rusi v skoraj ravni vrsti namestili ovire v obliki piramid, ki so narejene iz cementa. Po poročanju CNN so na nekaterih delih okoli mesta Rusi namestili kar štiri vzporedne linije ovir.

Gradnja ovir naj bi se začela že septembra in trajala vse do začetka oktobra. Ruski mediji so obrambno linijo pred mestom poimenovali Wagnerjeva linija. Ta naj bi se na koncu raztezala vse do Krima oziroma naj bi bila dolga 217 kilometrov.

Skupina Wagner je v preteklosti za Kremelj že gradila različne utrdbe. Tako so njeni pripadniki leta 2021 v libijski puščavi po naročilu Putina zgradili za 70 kilometrov zaščitnih jarkov.

7.00 Ukrajina: Rusija krepi črnomorsko floto

Rusija naj bi svojo črnomorsko floto povečala na deset plovil, poroča Kyiv independent. Med vojaškimi ladjami naj bi bili tudi trije uničevalci z močnimi protizračnimi obrambnimi sistemi.

6.30 "Rusija bo najverjetneje res uničila jez"

Inštitut za vojne študije (ISW) se je pridružil mnenju uradnega Kijeva in potrdil napovedi, da bo ruska vojska med umikom iz mesta Herson uničila jez ob mestu Kahovka na reki Dnjeper. Uničenje jeza bi ukrajinski vojski namreč povzročilo velike težave pri prečkanju reke. Bi pa uničenje jeza pomenilo tudi uničenje več kot 80 naselij, ki bi jih preplavila voda, ki jo jez za zdaj zadržuje.