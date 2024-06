Ruske sile so v sobotnem napadu na mesto Vilniansk na jugu Ukrajine ubile sedem ljudi, še najmanj 31 je ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Skupno je v soboto tako življenje izgubilo 12 ukrajinskih in pet ruskih civilistov. Iz Rusije tudi danes poročajo o sestrelitvah več deset ukrajinskih brezpilotnikov.