Ruske bojne ladje plujejo v smeri ZDA, Kijev ukazal evakuacijo

Rusija se pripravlja na namestitev mornariških in zračnih zmogljivosti za vojaške vaje nekje na območju Karibov, poroča Miami Herald, ki se sklicuje na neimenovane uradne vladne vire ZDA. Prve tovrstne vojaške vaje na območju zahodne poloble v zadnjih petih letih naj bi se začele v prihodnjih tednih. Kijev je medtem ukazal otrok s skrbniki iz več mest in vasi na vzhodu regije Doneck.

Vlada predsednika ZDA Joeja Bidna doslej ni izrazila nobenih skrbi zaradi načrtovanih vaj, ker uradno ne predstavljajo nobene grožnje ZDA. Rusija naj bi vaje izkoristila za pošiljanje sporočila, da ni povsem zasedena z vojno v Ukrajini, poroča Miami Herald.

Časopis dodaja, da gre po mnenju ameriške vlade tudi za posledico Bidnovega dovoljenja Ukrajini, da lahko ameriško orožje uporabi za omejene samoobrambne napade na cilje v Rusiji.

Rusija pošilja svoje ladje na območje zahodne poloble od leta 2013. Od napada na Ukrajino je s tem nehala. Na fotografiji prihod ruske raketne križarke Moskve na Kubo avgusta 2013. Ladjo Moskva so med vojno v Ukrajini uničili Ukrajinci. Foto: Guliverimage

Američani menijo, da bodo ruske ladje priplule na Kubo in morda tudi v Venezuelo. Vaje pa bi lahko vključevale tudi prelete ruskih vojaških letal v regiji.

Kuba naj bi med drugim dovolila pristanek ruskih vojaških ladij zaradi jeze nad lanskoletnim pristankom ameriške jedrske podmornice v ameriški mornariški bazi Guantanamo na Kubi.

Kijev ukazal evakuacijo otrok in njihovih skrbnikov iz regije Doneck

Ukrajina je danes ukazala evakuacijo otrok s skrbniki iz več mest in vasi na vzhodu regije Doneck, kjer se znova krepijo spopadi z Rusijo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da Rusija bojno moč zdaj osredotoča na to regijo. V mestu Časiv Jar je v spopadih umrla ena oseba, je sporočil guverner regije Vadim Filaškin.

"To je pomembna odločitev in njen glavni namen je rešiti življenja naših otrok," je na družbenih omrežjih zapisal guverner regije Doneck Vadim Filaškin in pojasnil, da se varnostne razmere v regiji nenehno poslabšujejo, medtem ko se intenzivnost obstreljevanja povečuje.

Opozorila o premiku ruske bojne moči na regijo Doneck prihajajo mesec dni po tem, ko je Moskva Kijev prisilila, da v severovzhodno obmejno regijo Harkov premesti vojake in opremo z drugih območij frontne linije. Foto: Guliverimage

Filaškin je med cilji ruskega obstreljevanja navedel mesto Liman, ki ga je Moskva v začetku vojne že osvojila, in še nekaj vasi v bližini frontne linije, denimo vas Progres, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Filaškin je še pred tem sporočil, da je bila v ločenih ruskih napadih v regiji Doneck ubita ena oseba, še tri pa so bile ranjene. Po njegovih besedah sta bila v sredo v ruskih napadih ubita dva civilista, več kot deset pa jih je bilo ranjenih.

Iz regije Doneck so spričo okrepljenih napadov že evakuirali več kot 217 ljudi, med njimi 61 otrok, je še navedel Filaškin.

V Rusiji zaradi domnevnega kršenja zakona o tujih agentih pridržali Francoza



Ruske oblasti so zaradi kršenja zakona o tujih agentih pridržale francoskega državljana, so danes sporočili iz Moskve, kjer trdijo, da je moški zbiral informacije o ruskih vojaških dejavnostih. Aretacijo je potrdila nevladna organizacija Center za humanitarni dialog, pri kateri je Francoz zaposlen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



"V Moskvi je bil pridržan francoski državljan, ki je osumljen zbiranja informacij o ruskih vojaških dejavnostih," je sporočil ruski preiskovalni odbor in pojasnil, da bi se omenjene informacije lahko uporabile proti varnosti Rusije.