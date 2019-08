Ruska raketa na ISS uspešno prepeljala humanoidnega robota

"Stik potrjen, pristanek potrjen," je med prenosom v živo dejal Nasin uradni napovedovalec. Uspešen pristanek je na svojih spletnih straneh potrdila tudi ruska vesoljska agencija Roscosmos. "Drugi poskus je šel kot po maslu. Posadka jih zdaj šteje sedem," je še dejal Nasin uradni napovedovalec.

Rusi so raketo sojuz izstrelili pretekli četrtek iz vesoljske baze na jugu Kazahstana. Običajno imajo sojuzi človeško posadko, na tokratno pot na ISS pa je raketa poletela brez posadke, da bi tako preizkusili nov sistem reševanja. Sojuz je na ISS poleg humanoidnega robota odpeljal še okoli 670 kilogramov tovora, med drugim znanstveno in medicinsko opremo, komponente za sistem življenjske podpore, hrano, zdravila ter higienske pripomočke za člane posadke.

Robot Fjodor bo izvajal eksperimente in pošiljal podatke

Fjodor je prvi ruski humanoidni robot v vesolju, opravljal pa bo naloge, ki so prenevarne za astronavte. Izvajal bo na primer eksperimente, s katerimi bodo preizkušali robotske operacije, ki so uporabne zunaj same vesoljske postaje, pošiljal pa bo tudi telemetrijske podatke. Robot, ki je visok 180 centimetrov in težak 160 kilogramov, bo v orbiti predvidoma do sedmega septembra.

Na ISS je trenutno šest članov posadke. Postaji poveljuje astronavt Evropske vesoljske agencije (Esa) Luca Parmitano, v posadki so še ruska kozmonavta Aleksander Skvorcov in Aleksej Ovčinin ter trije Nasini astronavti Christina Koch, Nick Hague in Andrew Morgan.