Preiskava: se je zgodil prvi zločin v vesolju?

Ameriška vesoljska agencija Nasa naj bi preiskovala prvi sum kaznivega dejanja v vesolju. Preiskovali naj bi astronavtko Anne McClain, ki je z Mednarodne vesoljske postaje dostopala do bančnega računa svoje nekdanje partnerke. Priznala je, da je dostopala do računa, a zatrdila, da ni storila nič nezakonitega.

McClainovo naj bi po poročanju časnika pristojnim oblastem prijavila njena nekdanja soproga Summer Worden, navaja britanski BBC. McClainova in Wordenova, ki dela kot obveščevalka v ameriških letalskih silah, sta se poročili leta 2014. Wordenova je zahtevo za ločitev vložila lani.

Astronavtka, ki se je medtem že vrnila z ISS, je prek svojega odvetnika priznala, da je dostopala do računa Wordenove. Zatrdila je, da je želela zgolj preveriti, ali je z družinskimi financami vse v redu in ali je dovolj denarja za plačilo računov in skrb za sina Wordenove, za katerega sta pred razhodom skrbeli skupaj.

"Ostro zanika, da je storila karkoli neprimernega," je povedal odvetnik McClainove Rusty Hardin. Dodal je, da astronavtka sodeluje pri preiskavi.