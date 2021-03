Ruska policija pridržala okoli 150 udeležencev opozicijskega foruma

Ruska policija je danes pridržala okoli 150 udeležencev opozicijskega foruma v Moskvi. Na dogodku, ki so se ga udeležili opozicijski politiki in občinski svetniki iz več kot 50 ruskih regij, so razpravljali o parlamentarnih in lokalnih volitvah, ki bodo septembra.

Na konferenco v organizaciji projekta, ki ga podpira glasni kritik Kremlja Mihail Hodorkovski, so približno 40 minut po začetku vdrli policisti in pridržali okoli 150 udeležencev, je sporočil opozicijski aktivist Ilja Jašin. "Zelo simboličen konec kratkega foruma: delegati v policijskih kombijih in maskirani policisti zvijajo roke ljudi," je na Facebooku zapisal Jašin, navaja STA.

Pridržani predstavniki opozicije in novinarji

Med pridržanimi je več vidnih predstavnikov opozicije, poleg Jašina še Vladimir Kara-Murza, Julija Galjamina, Jevgenij Roijzman in Andrej Pivovarov, ter tudi novinarji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tiskovni predstavnik moskovske policije za AFP ni znal povedati, zakaj so policisti prekinili konferenco.

Pivovarov je za AFP s policijske postaje sporočil, da so udeležence pridržali, ker oblasti menijo, da je konferenco organiziralo gibanje Odprta Rusija, ki ga je ustanovil Hodorkovski in velja za "nezaželeno organizacijo". Prvo tovrstni forum je organizirala skupina Združeni demokrati, je pojasnil Pivovarov in dodal, da so oblasti očitno iskale izgovor za prekinitev dogodka. "Njihov cilj je ustrahovati nas," je dejal, navaja STA.

Ekipa zaprtega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega je sporočila, da oblasti izvajajo pritisk na kritike pred septembrskimi volitvami. "Jasno je, da so forum prekinili, ker se oblasti bojijo konkurence na volitvah," so zapisali na aplikaciji Telegram in dodali, da vladajoča stranka Enotna Rusija postaja vse bolj nepriljubljena, še poroča STA.